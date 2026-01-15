Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
В Запорожье вечером 15 января объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ударов российскими беспилотниками.
Глава ОВА Иван Федоров предупредил о движении по меньшей мере двух БПЛА в области. Угроза была в частности для Вознесеновского района. Около 20:18 в регионе услышали взрывы.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написали в Запорожской ОВА.
Также в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении БПЛА на Вольнянск.
Последние атаки на Украину: каковы последствия?
15 января Россия атаковала Львов беспилотниками. В трех районах города выбито более 50 окон в жилых домах и школе. Обошлось без пострадавших.
Под ударом в Житомирской области оказались объекты критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах.
Также в Киеве прогремели взрывы во время атаки реактивных "Шахедов". В Соломенском районе столицы обломки дрона повредили жилой дом.