Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Смотрите также Россия продолжает бить "Шахедами" посреди дня: в части областей – тревога

Что известно о взрывах в Запорожской области?

В Запорожье вечером 15 января объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ударов российскими беспилотниками.

Глава ОВА Иван Федоров предупредил о движении по меньшей мере двух БПЛА в области. Угроза была в частности для Вознесеновского района. Около 20:18 в регионе услышали взрывы.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написали в Запорожской ОВА.

Также в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении БПЛА на Вольнянск.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Последние атаки на Украину: каковы последствия?