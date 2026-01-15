24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также В Харькове прогремела серия взрывов, в Сумах – также громко
Куда сейчас летят дроны?
Где сейчас "Шахеды": смотрите на карте
Житомирщина: БпЛА с севера курсом на Народичи. БпЛА в направлении Киева! Несколько групп БпЛА на Кривой Рог! Группа ударных БпЛА на Запорожье (район Томаковка), курс на северо-запад.15:37, 15 января15:15, 15 января15:01, 15 января14:45, 15 января
Житомирщина: БпЛА с севера курсом на Народичи.
БпЛА в направлении Киева!
Несколько групп БпЛА на Кривой Рог!
Группа ударных БпЛА на Запорожье (район Томаковка), курс на северо-запад.