24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди зараз летять дрони?
Де зараз "Шахеди": дивіться на карті
Житомирщина: БпЛА з півночі курсом на Народичі. БпЛА в напрямку Києва! Декілька груп БпЛА на Кривий Ріг! Група ударних БпЛА на Запоріжжі (район Томаківка), курс на північний захід.15:37, 15 січня15:15, 15 січня15:01, 15 січня14:45, 15 січня
