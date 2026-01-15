Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

На Запоріжжі увечері 15 січня оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ударів російськими безпілотниками.

Очільник ОВА Іван Федоров попередив про рух щонайменше двох БпЛА в області. Загроза була, зокрема, для Вознесенівського району. Близько 20:18 в регіоні почули вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написали в Запорізькій ОВА.

