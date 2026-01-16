Что известно о вражеской атаке и где сейчас фиксируют российские беспилотники – читайте в материале 24 Канала.

Где есть угроза "Шахедов"

Тревога распространяется по северным регионам: смотрите на карте

17:59, 16 января

БпЛА над Киевским водохранилищем, курсом на Вышгород/Киев.

17:58, 16 января

БпЛА в направлении Харькова с юга и севера.

17:58, 16 января

БпЛА на Запорожье с юго-востока.