Що відомо про ворожу атаку та де зараз фіксують російські безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Російський дрон вдарив по будинку матері загиблих воїнів Романа та Василя Ратушних

Де є загроза "Шахедів"

Тривога шириться північними регіонами: дивіться на карті