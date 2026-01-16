Що відомо про ворожу атаку та де зараз фіксують російські безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Російський дрон вдарив по будинку матері загиблих воїнів Романа та Василя Ратушних
Де є загроза "Шахедів"
Тривога шириться північними регіонами: дивіться на карті
БпЛА над Київським водосховищем, курсом на Вишгород/Київ. БпЛА у напрямку Харкова з півдня та півночі. БпЛА на Запоріжжя з південного сходу.17:59, 16 січня17:58, 16 січня17:58, 16 січня
БпЛА над Київським водосховищем, курсом на Вишгород/Київ.
БпЛА у напрямку Харкова з півдня та півночі.
БпЛА на Запоріжжя з південного сходу.