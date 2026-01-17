Известно, что это уже шестая атака по объектам компании за эту неделю. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины".

Смотрите также В Бучанском районе 56 тысяч семей остались без света после атаки, – ДТЭК

Какие последствия удара России по объектам Нафтогаза?

Как сообщили в компании, Россия 17 января снова атаковала объекты Группы Нафтогаз. Ночью враг попал по оборудованию, которое используют для добычи газа.

Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время,

– говорится в сообщении.

Вследствие шестой за эту неделю российской атаки на объекты никто не пострадал. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Отмечается, что профильные службы Нафтогаза работают в усиленном режиме.

Какие еще объекты атаковала Россия?