Головний екран став простішим для навігації, а ключові новини та теми тепер легше знаходити у стрічці. Тепер читач може швидше знаходити важливі теми, стежити за перебігом подій та отримувати доступ до контенту, який справді цікавить саме його.

Цікаво 24 Канал запустив персональні рекомендації новин для своїх читачів

Сайт чи додаток – як читати новини зручніше

Для читача різниця між сайтом і додатком насамперед полягає в способі споживання контенту. Якщо на сайт зазвичай заходять, коли потрібно знайти конкретну інформацію або переглянути новини за день, то додаток постійно залишається поруч. Достатньо кількох секунд, щоб перевірити, що відбувається саме зараз.

Корисно! Звантажити додаток 24 Каналу можна, як для iOS, так і Android.

Персоналізована стрічка новин

Ще одна особливість мобільного застосунку 24 Каналу – персоналізована стрічка. Вона допомагає швидше знаходити теми, які найбільше цікавлять читача, і формувати власний інформаційний простір. Тож тепер час, витрачений на пошук цікавих новин, можна присвятити їхньому прочитанню.

Щоб персоналізувати стрічку новин у додатку потрібно:

натиснути на іконку "Кабінет"; перейти в особистий кабінет учасника спільноти й натиснути на плюс у лівому верхньому кутку; далі обрати теми, які цікавлять.

У додатку доступні не лише оперативні новини України та світу. Там також можна читати інтерв'ю, аналітику, спецпроєкти та авторські матеріали редакції. Тобто додаток функціонує точнісінько так само, як і вебверсія сайту.

Shorts та ефіри улюблених ведучих в один клік

У застосунку 24 Каналу аудиторія може обирати, у якому форматі споживати контент: відео чи текст. Якщо ж ви надаєте перевагу відео, то можете обрати подивитись новини у форматі Shorts або ж у телеформаті.

Щоб подивитися короткі відео, потрібно прогортати меню вгорі додатка до самого кінця, поки не зʼявиться віджет Shorts. Далі просто натискаєте на іконку та скролите відео вгору або вниз.

До речі, нашими короткими відео можна ділитись з друзями та рідними в один клік. Для цього достатньо натиснути на іконку як на 3-му скріні.

Якщо ж ви любите дивитися прямі ефіри чи стріми ведучих 24 Каналу, то це також можна зробити за кілька кліків у застосунку.

Для цього потрібно або проскролити до кінця так само, як для перегляду коротких відео, лише обрати не формат Shorts, а TV. Натиснути кнопку біля лого 24 Каналу, а далі обрати прямий ефір. Після цього користувач додатка може обирати відео, які хоче подивитись.

Цікаво! Зовсім скоро у додатку 24 Каналу зʼявиться додаткових 2 нових сервіси. Вони дозволять моніторити ціни на пальне та курси валют.

Не лише новини, а й корисні сервіси

Крім новинного контенту, у застосунку можна переглядати прогноз погоди, щоденні гороскопи та грати в ігри. Тож тепер не потрібно відкривати купу вкладок або ж скачувати декілька додатків. Всі необхідні сервіси завжди будуть під рукою в одному місці.

Як налаштувати прогноз погоди у своєму місті

Щоб налаштувати прогноз погоди в застосунку 24 Каналу, потрібно натиснути знизу на іконку "Погода" або ж зверху. Далі застосунок запропонує користувачу обрати місто проживання. Якщо ж ви переїхали або хочете перевірити погоду в іншому місті – не біда. У застосунку також доступна функція зміни населеного пункту. Для цього достатньо натиснути "Змінити місто" у розділі погоди.

До речі, ми використовуємо дані провідної метеорологічної компанії Foreca. Саме завдяки цьому стане доступною інформація про 28 812 населених пунктів України.

Також у додатку 24 каналу доступні сервіси розважального характеру, як от гороскопи, чи ігри. Користувач може переглянути гороскоп для свого знаку зодіаку на день, тиждень, або місяць. Гороскоп розташований зверху на панелі між прогнозом погодою та аудіоновинами.

Важливо! Останнє оновлення також включає низку технічних покращень. Команда оптимізувала роботу застосунку та виправила помилки, щоб він працював стабільніше на різних пристроях.