Главный экран стал более удобным для навигации, а ключевые новости и темы теперь легче найти в ленте. Теперь читатель может быстрее находить важные темы, следить за ходом событий и получать доступ к контенту, который действительно интересует именно его.

Интересно: "24 Канал" запустил персональные рекомендации новостей для своих читателей

Сайт или приложение – как читать новости удобнее

Для читателя разница между сайтом и приложением прежде всего заключается в способе потребления контента. Если на сайт обычно заходят, когда нужно найти конкретную информацию или просмотреть новости за день, то приложение постоянно остается под рукой. Достаточно нескольких секунд, чтобы проверить, что происходит прямо сейчас.

Полезно! Приложение 24 Канала можно скачать как для iOS, так и для Android.

Персонализированная лента новостей

Еще одна особенность мобильного приложения 24 Канала – персонализированная лента. Она помогает быстрее находить темы, которые больше всего интересуют читателя, и формировать собственное информационное пространство. Так что теперь время, потраченное на поиск интересных новостей, можно посвятить их прочтению.

Чтобы персонализировать ленту новостей в приложении, нужно:

нажать на иконку "Личный кабинет"; перейти в личный кабинет участника сообщества и нажать на плюс в левом верхнем углу; далее выбрать интересующие темы.

В приложении доступны не только оперативные новости Украины и мира. Там также можно читать интервью, аналитику, спецпроекты и авторские материалы редакции. То есть приложение функционирует точно так же, как и веб-версия сайта.

Shorts и эфиры любимых ведущих в один клик

В приложении 24 Канала аудитория может выбирать, в каком формате потреблять контент: видео или текст. Если же вы предпочитаете видео, то можете выбрать просмотр новостей в формате Shorts или в телеформате.

Чтобы посмотреть короткие видео, нужно пролистать меню вверху приложения до самого конца, пока не появится виджет Shorts. Далее просто нажимаете на иконку и пролистываете видео вверх или вниз.

Кстати, нашими короткими видео можно делиться с друзьями и родными в один клик. Для этого достаточно нажать на иконку, как на 3-м скрине.

Если же вы любите смотреть прямые эфиры или стримы ведущих 24 Канала, то это также можно сделать за несколько кликов в приложении.

Для этого нужно либо прокрутить до конца, как при просмотре коротких видео, только выбрать не формат Shorts, а TV. Нажмите кнопку возле логотипа 24 Канала, а затем выберите прямой эфир. После этого пользователь приложения может выбирать видео, которые хочет посмотреть.

Интересно! Совсем скоро в приложении 24 Канала появятся еще 2 новых сервиса. Они позволят отслеживать цены на топливо и курсы валют.

Не только новости, но и полезные сервисы

Помимо новостного контента, в приложении можно просматривать прогноз погоды, ежедневные гороскопы и играть в игры. Так что теперь не нужно открывать кучу вкладок или скачивать несколько приложений. Все необходимые сервисы всегда будут под рукой в одном месте.

Как настроить прогноз погоды в своем городе

Чтобы настроить прогноз погоды в приложении 24 Канала, нужно нажать внизу на иконку "Погода" или же вверху. Далее приложение предложит пользователю выбрать город проживания. Если же вы переехали или хотите проверить погоду в другом городе – не беда. В приложении также доступна функция смены населенного пункта. Для этого достаточно нажать "Изменить город" в разделе погоды.

Кстати, мы используем данные ведущей метеорологической компании Foreca. Именно благодаря этому станет доступна информация о 28 812 населенных пунктах Украины.

Также в приложении 24 канала доступны развлекательные сервисы, такие как гороскопы или игры. Пользователь может посмотреть гороскоп для своего знака зодиака на день, неделю или месяц. Гороскоп расположен вверху на панели между прогнозом погоды и аудионовостями.

Важно! Последнее обновление также включает ряд технических улучшений. Команда оптимизировала работу приложения и исправила ошибки, чтобы оно работало стабильнее на разных устройствах.