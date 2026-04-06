Что такое "персональные рекомендации" и в чем их преимущество

Благодаря новым функциям участник Сообщества может сделать свою ленту еще более персонализированной и сосредоточиться на новостях и контенте, который для него интересен и актуален. Таким образом, пользователь видит подборку новостей, сформированную не случайно, а на основе собственных интересов.

При регистрации в Сообществе можно выбрать темы, которые вас интересуют. Например, новости экономики, недвижимости, лайф контент.

Как работают персонализированные новости

Участник может выбрать как одну тему, так и сразу несколько. Также в процессе может изменить свои предпочтения или добавить еще одну рубрику.

Далее Сообщество формирует для вас ленту новостей, исходя из ваших предпочтений, и подстраивает дальнейшие запросы под них.

Рекомендации появляются прямо в процессе чтения в конце материала или в боковой колонке. То есть зарегистрированному пользователю в Сообществе не нужно искать что-то новое, ведь релевантный контент уже подтягивается рядом.

Интересно! В Сообществе уже почти 17 500 зарегистрированных участников, которые получают персонализированные подборки новостей без лишнего шума.

Как пользоваться функцией "сохранить"

Еще одна полезная опция для участников сообщества – сохранения контента, который заинтересовал. Бывает, что не всегда хватает времени дочитать аналитику или новость, которая интересна, а потом она теряется в потоке. Функция "сохранить" помогает этого избежать.

Если нажать на специальный инструмент, потом можно вернуться к тому, что заинтересовало, в любой момент без дополнительного поиска и кликов. На сайте 24 Канала можно не только читать новости, но и слушать и смотреть.

Поэтому после сохранения можно выбрать удобный формат – короткие вертикальные Shorts, аудио или текстовый. Например, сформировать ленту с сохраненным и вернуться к ней по дороге на или с работы, обучение, прогулки. Или же оставаться в новостном контексте, занимаясь будничными делами, слушая новости.

Как сохранить публикацию в Сообществе?

Для того, чтобы сохранить публикацию, которая вас заинтересовала, нужно нажать на иконку сверху возле заголовка новости. Заметим, что для мобильных устройств и с компьютера иконка находится в одном месте.

Далее она появится в отдельном блоке вместе с другими сохраненными публикациями.

Также потом можно управлять своими сохранениями, например, удалить публикацию, если уже с ней закончили и хотите оставить только последние актуальные.

Кстати, добавлять в сохраненные можно любой формат из предложенных на сайте. Будь то колонка, новость или большое интервью.

Также чтобы участники не пропустили новые функции Сообщества, мы их подсвечиваем подсказками-баннерами. Они не только информируют, но и подсказывают, как воспользоваться новыми преимуществами участника комьюнити.

Это лишь часть функционала, который доступен в Сообществе от 24 Канала. Поэтому если еще не заходили в свой кабинет, самое время посмотреть, как это работает на практике. А если до сих пор не является участником сообщества, то самое время сформировать свою ленту новостей.