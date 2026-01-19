Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате ударов все же есть повреждения. Сейчас эксперты устанавливают тип беспилотника, которым враг атаковал центр города.

Каковы последствия ударов по Харькову утром понедельника?

Утром россияне применили большое количество беспилотников по Харькову. Один дрон удалось сбить, и обломки упали в одном из районов города.

Кроме того, 4 ракеты оккупанты направили на объект критической инфраструктуры. Власти города сообщили о серьезных разрушениях.

Также врага ударил беспилотником по центру Харькова. Его тип устанавливают, ждем заключения экспертов. Однако из того, что мы видели, можно предположить, что это дрон "Черника". На местах уже отработали криминалисты и полиция,

– отметила корреспондентка.

Заметьте! Ранее оккупанты уже использовали БпЛА "Черника" для ударов по Харькову. Этот беспилотник имеет две модификации: "Черника-1" и "Черника-2". Последний вариант опаснее – боевая часть достигает 3,5 килограмма и может бить по блиндажам и тяжелой технике. Радиус действия этого дрона – до 100 километров.

Директор ДНС Харьковского горсовета Богдан Гладких сообщил, что с самого утра в Харькове пострадал Слободской район, куда враг бил из РСЗО "Торнадо-С".

Впоследствии в 12:23 россияне атаковали Салтовский район, среди повреждений – выбитые окна в многоквартирных домах и поврежденный автомобиль.

Он отметил, что тактика врага не меняется – это террор мирного населения. К счастью, по состоянию на сейчас пострадавших и жертв в городе нет.

Последние атаки на Харьков: коротко