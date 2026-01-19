Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що внаслідок ударів все ж є пошкодження. Наразі експерти встановлюють тип безпілотника, яким ворог атакував центр міста.

Дивіться також Трамп змінив сталення до Путіна: міжнародник вказав на цікавий момент

Якими є наслідки ударів по Харкову вранці понеділка?

Вранці росіяни застосували велику кількість безпілотників по Харкову. Один дрон вдалось збити і уламки впали в одному з районів міста.

Крім того, 4 ракети окупанти спрямували на об'єкт критичної інфраструктури. Влада міста повідомила про серйозні руйнації.

Також ворога вдарив безпілотником по центру Харкова. Його тип встановлюють, чекаємо висновку експертів. Однак з того, що ми бачили, можна припустити, що це дрон "Черніка". На місцях вже відпрацювали криміналісти та поліція,

– наголосила кореспондентка.

Зауважте! Раніше окупанти вже використовували БпЛА "Черніка" для ударів по Харкову. Цей безпілотник має дві модифікації: "Черніка-1" та "Черніка-2". Останній варіант є небезпечніший – бойова частина сягає до 3,5 кілограма та може бити по бліндажах і важкій техніці. Радіус дії цього дрону – до 100 кілометрів.

Директор ДНС Харківської міськради Богдан Гладкіх повідомив, що з самого ранку в Харкові постраждав Слобідський, куди ворог бив з РСЗВ "Торнадо-С".

Згодом о 12:23 росіяни атакували Салтівський район, серед пошкоджень – вибиті вікна у багатоквартирних будинках та пошкоджений автомобіль.

Він зауважив, що тактика ворога не змінюється – це терор мирного населення. На щастя, станом на зараз постраждалих та жертв у місті не має.

Останні атаки на Харків: коротко