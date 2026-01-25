Атака на місто продовжується. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки атаки росіян?

Про перше влучання "Шахеда" міська влада повідомила о 4:32 ранку. Ворог вгатив по Холодногірському району. Згодом повідомили, що вибухи пролунали також і в Індустріальному районі Харкова.

Влучання на кордоні з передмістям. Без постраждалих та наслідків для житлового фонду,

– написав Терехов.

О 12:42 терор міста продовжився. Ворог вдарив дронами по Слобідському та Немишлянському районах. Росіяни обстріли цивільну інфраструктуру – влучили у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.

Повітряна тривога в регіоні триває. Повітряні сили повідомляють, що ворожі БпЛА продовжують рухатися у напрямку міста. Перебувайте у безпечних місцях до сигналу "Відбій повітряної тривоги".

Що відомо про останні обстріли Харкова?