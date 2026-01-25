Атака на місто продовжується. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про наслідки атаки росіян?
Про перше влучання "Шахеда" міська влада повідомила о 4:32 ранку. Ворог вгатив по Холодногірському району. Згодом повідомили, що вибухи пролунали також і в Індустріальному районі Харкова.
Влучання на кордоні з передмістям. Без постраждалих та наслідків для житлового фонду,
– написав Терехов.
О 12:42 терор міста продовжився. Ворог вдарив дронами по Слобідському та Немишлянському районах. Росіяни обстріли цивільну інфраструктуру – влучили у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.
Повітряна тривога в регіоні триває. Повітряні сили повідомляють, що ворожі БпЛА продовжують рухатися у напрямку міста. Перебувайте у безпечних місцях до сигналу "Відбій повітряної тривоги".
Що відомо про останні обстріли Харкова?
Внаслідок удару російських дронів по Харкову 24 січня постраждала 31 людина. В одному з районів горіли житлові будинки, підприємство, лікарня, пологовий та гуртожиток для переселенців.
Вранці понеділка, 19 січня, росіяни здійснили три серії атак на Харків, застосувавши різні види озброєння, зокрема РСЗВ "Торнадо-С" і дрони, що спричинило серйозні руйнації критичної інфраструктури. Були атаки на Слобідський та Салтівський райони, кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Також є загиблі.
18 січня російський ударний дрон атакував приватний будинок у Харкові. Внаслідок атаки постраждали люди, на місці виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки загинула 20-річна жінка.