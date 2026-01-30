Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире программы День.LIVE.
К теме Для восстановления школ в Украине разработали высококачественный проект: где построят первую школу
Какова ситуация с учебными заведениями в Харькове?
Деменко сообщила, в Харькове насчитывают 184 школы. Из них 134 здания уже имеют повреждения различной степени.
Почти 134 школы повреждены, а еще четыре уничтожены полностью. Их не будут восстанавливать – их надо строить заново,
– подчеркнула чиновница.
По ее данным, более 65% всего образовательного фонда города подверглись разрушениям. Детские сады тоже попали под удар. Там ситуация идентична школьной.
Интересно! Для восстановления школ в Украине сделали высококачественный адаптивный проект – "Школа будущего для Украины". Он предусматривает строительство современных учебных заведений по новейшим стандартам, с учетом безопасности приоритетов и инклюзивного дизайна. Проект разработали по инициативе и при поддержке Литвы.
Чиновница также отметила, что вражеские ракеты и дроны повредили почти каждый харьковский университет. Разрушениям подверглись учебные корпуса и общежития.
Абсолютно целые высшие учебные заведения трудно найти. Это или учебный корпус, или общежитие,
– уточнила Деменко.
И добавила, что сейчас профильный департамент ожидает образовательную субвенцию от государства для поддержки учителей и организации обучения. Харьковские педагоги продолжают работать, несмотря на постоянную угрозу.
Смотрите также Почему образовательные потери так опасны для ребенка и как их победить: секреты от психолога
Как будут восстанавливать разрушенные школы в Украине?
По состоянию на декабрь 2025 года россияне повредили в Украине 1844 школы. Это почти каждая седьмая школа в стране.
Еще 229 учреждений общего среднего образования разрушили полностью, рассказал заместитель главы МОН Евгений Кудрявец РБК-Украина.
Чиновник заявил, что в ряде регионов ситуация с безопасностью не позволяет начать полноценное восстановление.
Именно поэтому ключевым приоритетом государства сегодня является обеспечение возможности безопасного, эффективного и очного обучения детей. И решением для этого является создание подземных школ, уточнил он.
И добавил, что в Украине уже построили 96 подземных школ. Больше всего – в прифронтовых и приграничных областях. До конца 2026 года их количество возрастет до более 200. Со средствами помогают международные партнеры.