Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире программы День.LIVE.

Для восстановления школ в Украине разработали высококачественный проект: где построят первую школу

Какова ситуация с учебными заведениями в Харькове?

Деменко сообщила, в Харькове насчитывают 184 школы. Из них 134 здания уже имеют повреждения различной степени.

Почти 134 школы повреждены, а еще четыре уничтожены полностью. Их не будут восстанавливать – их надо строить заново,

– подчеркнула чиновница.

По ее данным, более 65% всего образовательного фонда города подверглись разрушениям. Детские сады тоже попали под удар. Там ситуация идентична школьной.

Интересно! Для восстановления школ в Украине сделали высококачественный адаптивный проект – "Школа будущего для Украины". Он предусматривает строительство современных учебных заведений по новейшим стандартам, с учетом безопасности приоритетов и инклюзивного дизайна. Проект разработали по инициативе и при поддержке Литвы.

Чиновница также отметила, что вражеские ракеты и дроны повредили почти каждый харьковский университет. Разрушениям подверглись учебные корпуса и общежития.

Абсолютно целые высшие учебные заведения трудно найти. Это или учебный корпус, или общежитие,

– уточнила Деменко.

И добавила, что сейчас профильный департамент ожидает образовательную субвенцию от государства для поддержки учителей и организации обучения. Харьковские педагоги продолжают работать, несмотря на постоянную угрозу.

Почему образовательные потери так опасны для ребенка и как их победить: секреты от психолога

Как будут восстанавливать разрушенные школы в Украине?