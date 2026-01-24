Проект разработали по инициативе и при поддержке Литвы. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Что предусматривает проект?

Адаптивный проект бесплатно доступен для общин и доноров, что позволяет ускорить восстановление и сэкономить средства.

В МОН отмечают: для громад наличие готового адаптивного проекта существенно сокращает расходы и время на разработку технической документации. Вместо месяцев на создание проекта для восстановления школы с нуля, достаточно лишь адаптировать его к конкретной местности и условиям.

Кроме разработки самого проекта, при поддержке Литвы в Житомире построят первую школу по этой модели. Она станет реальной реализацией проекта и ориентиром для восстановления школ во всех регионах Украины в дальнейшем.

Проект прошел необходимое экспертное оценивание и соответствует государственным строительным нормам Украины.

К слову, адаптивный технический дизайн проекта "Школа будущего для Украины" одержал победу в глобальном архитектурном конкурсе, инициированном Литвой. Победителями стали итальянско-украинская команда архитекторов.

Проект официально опубликован опубликован в Государственной электронной системе в сфере строительства Украины (ЕДЕССБ), а для поддержки практического внедрения к дизайну прилагается пособие на украинском и английском языках.

Как будут восстанавливать разрушенные школы в Украине?