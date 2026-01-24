Проєкт розробили з ініціативи та за підтримки Литви. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Що передбачає проєкт?
Адаптивний проєкт безоплатно доступний для громад і донорів, що дає змогу пришвидшити відбудову та заощадити кошти.
У МОН наголошують: для громад наявність готового адаптивного проєкту суттєво скорочує витрати й час на розроблення технічної документації. Замість місяців на створення проєкту для відбудови школи з нуля, достатньо лише адаптувати його до конкретної місцевості та умов.
Окрім розроблення самого проєкту, за підтримки Литви в Житомирі збудують першу школу за цією моделлю. Вона стане реальною реалізацією проєкту та орієнтиром для відновлення шкіл у всіх регіонах України надалі.
Проєкт пройшов необхідне експертне оцінювання та відповідає державним будівельним нормам України.
До слова, адаптивний технічний дизайн проєкту "Школа майбутнього для України" здобув перемогу в глобальному архітектурному конкурсі, ініційованому Литвою. Переможцями стали італійсько-українська команда архітекторів.
Проєкт офіційно опублікований у Державній електронній системі у сфері будівництва України (ЄДЕССБ), а для підтримки практичного впровадження до дизайну додається посібник українською та англійською мовами.
Як відбудовуватимуть зруйновані школи в Україні?
Станом на грудень 2025 року росіяни пошкодили в Україні 1844 школи. Це майже кожна сьома школа у країні.
Ще 229 закладів загальної середньої освіти зруйнували повністю, розповів заступник очільника МОН Євген Кудрявець РБК-Україна.
Посадовець заявив, що у низці регіонів безпекова ситуація не дозволяє розпочати повноцінну відбудову.
Саме тому ключовим пріоритетом держави сьогодні є забезпечення можливості безпечного, ефективного й очного навчання дітей. І рішенням для цього є створення підземних шкіл, уточнив він.
І додав, що в Україні вже збудували 96 підземних шкіл. Найбільше – у прифронтових та прикордонних областях. До кінця 2026 року їхня кількість зросте до понад 200. З коштами допомагають міжнародні партнери.