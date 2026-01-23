Адже ті твори, які у ній є, давно не відповідають сучасним інтересам і потребам, і це варто змінювати. Про це письменниця заявила у подкасті "Що там з НУШ".
Дивіться також Учні повертаються на очне навчання: які рішення ухвалили у регіонах
Які твори пропонує Кузнєцова?
Кузнєцова радить старшокласникам читати книги, які вийшли вже у час повномасштабної війни. Зокрема, через те, що це зазвичай есеїстика.
Письменниця вважає, що есеї варто читати саме у 10 – 12 класах, що допоможе розвинути уявлення про військових як про кіборгів. За її словами, якщо в п'ятому класі це уявлення може бути позитивним – наші військові нас захищають і нам нічого не страшно, то в 17 – 18 років це вже час повернення до реальності. Це час зрозуміти, що наші героїчні військові – вони серед нас, звичайні люди.
Письменниця при цьому назвала 5 книжок, які, на її думку, має містити шкільна програма:
Артем Чапай "Не народжені для війни";
Богдан Коломійчук "Хороші передчуття":
Артур Дронь "Гемінґвей нічого не знає";
Дмитро Крапивенко "Усе на три літери";
Богдан Журавель "Букурія. Історія одного плавання".
Дивіться також Чи будуть зміни у тестах НМТ-2026: відповідь очільниці УЦОЯО
Що радив один із найкращих учителів України?
- Учитель української мови та літератури, переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 року Артур Пройдаков не так давно у програмі "Прайм-Тайм" заявив, що треба змінити підхід до вивчення літератури. Усе через те, що частина творів у шкільній програмі є надто складною.
- Педагог зазначив, що окремі тексти школярі не можуть зрозуміти через вік і відсутність життєвого досвіду.
- Мовиться, зокрема, про "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері, "Дон Кіхота" Сервантеса та "Ромео і Джульєтту" Шекспіра. Учні сприймають ці тексти поверхово або навіть із жартами.
- Складними для восьмикласників є й епічні твори: "Іліада" та "Одіссея", які без знання античної культури перетворюються для підлітків на перелік імен і подій.
- Учитель при цьому пропонує у 5 – 9 класах зосередитися на творах, близьких за темами до досвіду підлітків. Зокрема, про дружбу, самопізнання, родину, вибір і дорослішання. Наприклад, вивчати "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайка або сучасну літературу – твори Фредріка Бакмана.