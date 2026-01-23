Адже ті твори, які у ній є, давно не відповідають сучасним інтересам і потребам, і це варто змінювати. Про це письменниця заявила у подкасті "Що там з НУШ".

Дивіться також Учні повертаються на очне навчання: які рішення ухвалили у регіонах

Які твори пропонує Кузнєцова?

Кузнєцова радить старшокласникам читати книги, які вийшли вже у час повномасштабної війни. Зокрема, через те, що це зазвичай есеїстика.

Письменниця вважає, що есеї варто читати саме у 10 – 12 класах, що допоможе розвинути уявлення про військових як про кіборгів. За її словами, якщо в п'ятому класі це уявлення може бути позитивним – наші військові нас захищають і нам нічого не страшно, то в 17 – 18 років це вже час повернення до реальності. Це час зрозуміти, що наші героїчні військові – вони серед нас, звичайні люди.

Письменниця при цьому назвала 5 книжок, які, на її думку, має містити шкільна програма:

Артем Чапай "Не народжені для війни";

Богдан Коломійчук "Хороші передчуття":

Артур Дронь "Гемінґвей нічого не знає";

Дмитро Крапивенко "Усе на три літери";

Богдан Журавель "Букурія. Історія одного плавання".

Дивіться також Чи будуть зміни у тестах НМТ-2026: відповідь очільниці УЦОЯО

Що радив один із найкращих учителів України?