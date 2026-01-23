Ведь те произведения, которые в ней есть, давно не соответствуют современным интересам и потребностям, и это стоит менять. Об этом писательница заявила в подкасте "Что там с НУШ".
Какие произведения предлагает Кузнецова?
Кузнецова советует старшеклассникам читать книги, которые вышли уже во время полномасштабной войны. В частности, из-за того, что это обычно эссеистика.
Писательница считает, что эссе стоит читать именно в 10 – 12 классах, что поможет развить представление о военных как о киборгах. По ее словам, если в пятом классе это представление может быть положительным – наши военные нас защищают и нам ничего не страшно, то в 17 – 18 лет это уже время возвращения к реальности. Это время понять, что наши героические военные – они среди нас, обычные люди.
Писательница при этом назвала 5 книг, которые, по ее мнению, должна содержать школьная программа:
Артем Чапай "Не рожденные для войны";
Богдан Коломийчук "Хорошие предчувствия":
Артур Дронь "Хемингуэй ничего не знает";
Дмитрий Крапивенко "Все на три буквы";
Богдан Журавель "Букурия. История одного плавания".
Что советовал один из лучших учителей Украины?
- Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков не так давно в программе "Прайм-Тайм" заявил, что надо изменить подход к изучению литературы. Все из-за того, что часть произведений в школьной программе является слишком сложной.
- Педагог отметил, что отдельные тексты школьники не могут понять из-за возраста и отсутствия жизненного опыта.
- Говорится, в частности, о "Маленьком принце" Антуана де Сент-Экзюпери, "Дон Кихота" Сервантеса и "Ромео и Джульетту" Шекспира. Ученики воспринимают эти тексты поверхностно или даже с шутками.
- Сложными для восьмиклассников являются и эпические произведения: "Илиада" и "Одиссея", которые без знания античной культуры превращаются для подростков в перечень имен и событий.
- Учитель при этом предлагает в 5 – 9 классах сосредоточиться на произведениях, близких по темам к опыту подростков. В частности, о дружбе, самопознании, семье, выборе и взрослении. Например, изучать "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко или современную литературу – произведения Фредрика Бакмана.