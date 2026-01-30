Про це заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко в ефірі програми День.LIVE.

До теми Для відбудови шкіл в Україні розробили високоякісний проєкт: де збудують першу

Яка ситуація із закладами освіти у Харкові?

Деменко повідомила, у Харкові налічують 184 школи. З них 134 будівлі вже мають пошкодження різного ступеня.

Майже 134 школи пошкоджені, а ще чотири знищені повністю. Їх не будуть відбудовувати – їх треба будувати заново,

– наголосила чиновниця.

За її даними, понад 65% усього освітнього фонду міста зазнали руйнувань. Дитячі садочки теж потрапили під удар. Там ситуація ідентична до шкільної.

Цікаво! Для відбудови шкіл в Україні зробили високоякісний адаптивний проєкт – "Школа майбутнього для України". Він передбачає спорудження сучасних закладів освіти за новітніми стандартами, з урахуванням безпекових пріоритетів та інклюзивного дизайну. Проєкт розробили з ініціативи та за підтримки Литви.

Чиновниця також зауважила, що ворожі ракети та дрони пошкодили майже кожен харківський університет. Руйнувань зазнали навчальні корпуси та гуртожитки.

Абсолютно цілі заклади вищої освіти важко знайти. Це або навчальний корпус, або гуртожиток,

– уточнила Деменко.

І додала, що зараз профільний департамент очікує на освітню субвенцію від держави для підтримки вчителів та організації навчання. Харківські освітяни продовжують працювати, попри постійну загрозу.

Дивіться також Чому освітні втрати такі небезпечні для дитини і як їх перемогти: секрети від психологині

Як відбудовуватимуть зруйновані школи в Україні?