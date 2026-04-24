У завданнях НМТ з української мови нерідко трапляються питання на утворення прикметників від назв міст і населених пунктів. Репетиторка з української мови Ірина Ваврик у своєму TikTok розповіла, що саме ця тема викликає труднощі, адже потрібно швидко визначити, який суфікс використати – -цьк-, -зьк- чи -ськ-.
Просте правило, яке економить час
Репетиторка поділилася у соцмережах зручним алгоритмом, який допомагає не плутатися у суфіксах. За її словами, все залежить від останньої літери основи слова.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
- якщо слово закінчується на г, ж, з – додаємо суфікс -зьк-;
- якщо на х, ш, с – використовуємо -ськ-;
- якщо на к, ч, ц – пишемо -цьк-.
Такий підхід дозволяє швидко зорієнтуватися навіть під час тестування, коли часу обмаль.
Як це працює на практиці?
Щоб закріпити правило, репетиторка запропонувала типовий тестовий приклад у форматі НМТ. Завдання полягало у тому, щоб визначити рядок, де всі прикметники утворюються із суфіксом -цьк-.
Серед варіантів правильним виявився рядок із назвами Кагарлик, Вінниця та Случ. Усі вони закінчуються на літери к, ц, ч, тому утворюються форми: кагарлицький, вінницький, слуцький.
В інших варіантах траплялися слова, що не підпадають під це правило: наприклад, закінчення на н, т чи г, що автоматично змінює суфікс.
Чому цей лайфхак варто запам'ятати?
Подібні завдання регулярно з'являються на НМТ, і помилка в одному слові може коштувати бала. Саме тому важливо мати чіткий алгоритм, який працює без зайвих роздумів.
Такий підхід не лише спрощує підготовку, а й допомагає почуватися впевненіше під час тесту. До того ж користувачі у коментарях подякували репетиторці за пояснення, зазначивши, що цей спосіб справді допомагає краще запам'ятати правило.
