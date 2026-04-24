У завданнях НМТ з української мови нерідко трапляються питання на утворення прикметників від назв міст і населених пунктів. Репетиторка з української мови Ірина Ваврик у своєму TikTok розповіла, що саме ця тема викликає труднощі, адже потрібно швидко визначити, який суфікс використати – -цьк-, -зьк- чи -ськ-.

Дивіться також В українців "терпіння не лопає": але є свої цікавіші вислови на цю ситуацію

Просте правило, яке економить час

Репетиторка поділилася у соцмережах зручним алгоритмом, який допомагає не плутатися у суфіксах. За її словами, все залежить від останньої літери основи слова.

Є чіткий принцип:

якщо слово закінчується на г, ж, з – додаємо суфікс -зьк- ;

– додаємо суфікс ; якщо на х, ш, с – використовуємо -ськ- ;

– використовуємо ; якщо на к, ч, ц – пишемо -цьк-.

Такий підхід дозволяє швидко зорієнтуватися навіть під час тестування, коли часу обмаль.

Як це працює на практиці?

Щоб закріпити правило, репетиторка запропонувала типовий тестовий приклад у форматі НМТ. Завдання полягало у тому, щоб визначити рядок, де всі прикметники утворюються із суфіксом -цьк-.

Серед варіантів правильним виявився рядок із назвами Кагарлик, Вінниця та Случ. Усі вони закінчуються на літери к, ц, ч, тому утворюються форми: кагарлицький, вінницький, слуцький.

В інших варіантах траплялися слова, що не підпадають під це правило: наприклад, закінчення на н, т чи г, що автоматично змінює суфікс.

Чому цей лайфхак варто запам'ятати?

Подібні завдання регулярно з'являються на НМТ, і помилка в одному слові може коштувати бала. Саме тому важливо мати чіткий алгоритм, який працює без зайвих роздумів.

Такий підхід не лише спрощує підготовку, а й допомагає почуватися впевненіше під час тесту. До того ж користувачі у коментарях подякували репетиторці за пояснення, зазначивши, що цей спосіб справді допомагає краще запам'ятати правило.

Забудьте про "бажаючих": як говорити правильно на уроці й не лише?