В заданиях УМТ по украинскому языку нередко встречаются вопросы на образование прилагательных от названий городов и населенных пунктов. Репетиторка по украинскому языку Ирина Ваврик в своем TikTok рассказала, что именно эта тема вызывает трудности, ведь нужно быстро определить, какой суффикс использовать – -цьк-, -зьк- или -ськ-.

Простое правило, которое экономит время

Репетитор поделилась в соцсетях удобным алгоритмом, который помогает не путаться в суффиксах. По ее словам, все зависит от последней буквы основы слова.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Є четкий принцип:

если слово заканчивается на г, ж, з – добавляем суффикс -зьк- ;

– добавляем суффикс ; если на х, ш, с – используем -ськ- ;

– используем ; если на к, ч, ц – пишем -цк-.

Такой подход позволяет быстро сориентироваться даже во время тестирования, когда времени мало.

Как это работает на практике?

Чтобы закрепить правило, репетиторка предложила типичный тестовый пример в формате НМТ. Задание заключалось в том, чтобы определить строку, где все прилагательные образуются с суффиксом -цьк-.

Как правильно образовывать прилагательные: смотрите видео

Среди вариантов правильной оказалась строка с названиями Кагарлык, Винница и Случь. Все они заканчиваются на буквы к, ц, ч, поэтому образуются формы: кагарлицкий, винницкий, слуцкий.

В других вариантах попадались слова, не подпадающие под это правило: например, окончания на н, т или г, что автоматически меняет суффикс.

Почему этот лайфхак стоит запомнить?

Подобные задания регулярно появляются на НМТ, и ошибка в одном слове может стоить балла. Именно поэтому важно иметь четкий алгоритм, который работает без лишних раздумий.

Такой подход не только упрощает подготовку, но и помогает чувствовать себя увереннее во время теста. К тому же пользователи в комментариях поблагодарили репетитора за объяснение, отметив, что этот способ действительно помогает лучше запомнить правило.

