Почему в украинском языке нет выражения "лопнуло терпение", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда и радиоведущей Оли Багний.
Смотрите также Точно не "картавый": как правильно называть того, кто не произносит звук "р"
Что сказать вместо "лопнуло терпение"?
В разговорном украинском часто можно услышать: "У мене лопнуло терпіння". Это калька с русского "лопнуло терпение".
А в украинском языке такого выражения нет. Но чтобы понять почему, стоит разобрать каждое слово.
Слово "терпіння" заменяют на – "терпець" и оба слова происходят от глагола "терпіти". И в выражении это не просто "терпіння", а именно предел терпения, момент, когда силы заканчиваются.
А слово "лопнути", производное от "лопнутися", то есть разрывать оболочку, взрываться, рваться в результате натяжения (как струны или провода).
Впрочем, украинский язык эти слова не объединяет, но имеет свои образные и удельные выражения, которые помогают выразить эмоциональное состояние человека – от сдержанности до момента, когда "терпіння лопнуло":
- Терпець увірвався / урвався / луснув – означает, что человек больше не может выдерживать, окончательно потерял спокойствие или равновесие.
- Переповнити чашу терпіння – достичь предела выдержки, когда уже невозможно терпеть.
- Чаша терпіння переповнилася – образное сравнение, когда мелкие обиды или трудности накапливаются и становятся последней каплей.
- Уривається терпець – процесс потери выдержки, когда еще немного – и человек взорвется.
Словарь украинского языка (СУМ-20) объясняет "терпець урвався" – как "кто-то потерял способность терпеть".
Представьте веревку, которую долго тянут. Она истончается, истончается... и наконец обрывается. Вот так и с нашим терпением: он может держать долго, но имеет предел.
Дополнительный пример: "Давид... хоч він і дуже погане діло зробив, підпалив, – так же його призведено до того! Нащо ж його стільки кривджено, що вже й терпець увірвався чоловікові?" (Борис Гринченко).
Это звучит аутентично, ярко и соответствует нормам украинского языка.
- "Минуло п’ять хвилин, десять… Мені вже почало набридати, врешті зовсім увірвався терпець" (Юрий Збанацкий).
- "Це були останні краплі, що переповнили чашу терпіння" (Иван Микитенко).
- "Мій терпець луснув – так я хотіла бачити Чагара" (Николай Хвилевой).
"Терпіння лопнуло" – калька / Мова – ДНК наці\
Знали, что "я вибачаюсь" говорить неправильно?
О еще одной языковой ошибке, которая является калькированием с русского языка, мы рассказывали ранее. В украинском языке нет выражения – "я вибачаюсь".
- Языковеды объясняют, что выражение "я вибачаюсь" является ошибочным, поскольку означает, что человек сам себя прощает.
- Правильными формами извинения являются "вибачте", "перепрошую" или "прошу вибачення".
Говорите на украинском! И помните – украинский язык имеет много своих фразеологизмов на все случаи жизни!