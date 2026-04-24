Чому в українській мові немає вислову "лопнуло терпіння", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці та радіоведучої Олі Багній.
Що сказати замість "лопнуло терпіння"?
У розмовній українській часто можна почути: "У мене лопнуло терпіння". Це калька з російського "лопнуло терпение".
А в українській мові такого вислову немає. Але щоб зрозуміти чому, варто розібрати кожне слово.
Слово "терпіння" замінюють на – "терпець" і обидва походять від дієслова "терпіти". І у вислові це не просто "терпіння", а саме межа витримки, момент, коли сили закінчуються.
А слово "лопнути", похідне від "лопнутися", тобто розривати оболонку, вибухати, рватися внаслідок натягу (як струни чи дроти).
Втім, українська мова ці слова не поєднує, але має свої образні й питомі вислови, які допомагають виразити емоційний стан людини – від стриманості до моменту, коли "терпіння лопнуло":
- Терпець увірвався / урвався / луснув – означає, що людина більше не може витримувати, остаточно втратила спокій чи рівновагу.
- Переповнити чашу терпіння – досягти межі витримки, коли вже неможливо терпіти.
- Чаша терпіння переповнилася – образне порівняння, коли дрібні образи чи труднощі накопичуються й стають останньою краплею.
- Уривається терпець – процес втрати витримки, коли ще трохи – і людина вибухне.
Словник української мови (СУМ-20) пояснює "терпець урвався" – як "хтось утратив здатність терпіти".
Уявіть мотузку, яку довго тягнуть. Вона тоншає, тоншає… і нарешті уривається. Ось так і з нашим терпцем: він може тримати довго, але має межу.
Додатковий приклад: "Давид... хоч він і дуже погане діло зробив, підпалив, – так же його призведено до того! Нащо ж його стільки кривджено, що вже й терпець увірвався чоловікові?" (Борис Грінченко).
Це звучить автентично, яскраво й відповідає нормам української мови.
- "Минуло п’ять хвилин, десять… Мені вже почало набридати, врешті зовсім увірвався терпець" (Юрій Збанацький).
- "Це були останні краплі, що переповнили чашу терпіння" (Іван Микитенко).
- "Мій терпець луснув – так я хотіла бачити Чагара" (Микола Хвильовий).
Знали, що "я вибачаюся" казати неправильно?
Про ще одну мовну помилку, яка є калькуванням з російської мови, ми розповідали раніше. В українській мові немає вислову – "я вибачаюся".
- Мовознавці пояснюють, що вислів "я вибачаюся" є помилковим, оскільки означає, що людина сама себе пробачає.
- Правильними формами вибачення є "вибачте", "перепрошую" або "прошу вибачення".
Говоріть українською! І пам'ятайте – українська мова має багато своїх фразеологізмів на усі випадки життя!