Чому "вибачаюся" казати неправильно, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Чому неправильно казати – "вибачаюся"?

Мова – це не лише засіб спілкування, а й дзеркало нашої культури. Коли ми вживаємо слова невдало, то часто несвідомо спотворюємо їхній сенс. Одним із таких випадків є поширений вислів – "я вибачаюся".

У чому ж помилка? Форма "я вибачаюся" звучить так, ніби людина сама себе пробачає.

В українській мові хвостик "-ся" вказує на себе. Якщо ви поїли ви кажете – "я наївся" чи "я виспався". Відповідно, "вибачаюся" означає, що я сама себе вибачаю,

– пояснила мовознавиця.

Це калька з російського – "я извиняюсь", де дієслово має інше значення, але теж таке формулювання є помилкою.

В українській же мові дієслово "вибачатися" означає – "просити, щоб тебе вибачили", але конструкція "вибачаюся" граматично невдала, бо виходить, що дія спрямована на себе. Так само, як і варіант – "вибачте мене", про який писали раніше.

Якщо вибачення стосується живої істоти, то воно вимагає давального відмінка і запитання "Кому?".

Наприклад, "Вибачте мені", "Вибачте брату", "Вибачте сусіду".

Цікаво! Дієслово "вибачати" походить від "бачити" – у значенні "не помічати провини, не брати до уваги". Тобто "вибачити" – це "відпустити провину, не бачити її". Звідси й "вибачте" – прохання не зважати на помилку.

А якщо ж ви у когось просите вибачення, то доречніше сказати:

"Вибачте!",

"Прошу вибачення!"

"Даруйте",

"Перепрошую!"

Отже, вислів "я вибачаюся" – це суржикова калька, яка суперечить українській мовній нормі. Якщо ми прагнемо автентичності, варто казати "перепрошую", "вибачте" або "прошу вибачення". Саме ці форми закріплені у словниках й відповідають культурній традиції.