Почему "вибачаюся" говорить неправильно, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.

Почему неправильно говорить – "вибачаюся"?

Язык – это не только средство общения, но и зеркало нашей культуры. Когда мы употребляем слова неудачно, то часто бессознательно искажаем их смысл. Одним из таких случаев является распространенное выражение – "я извиняюсь".

В чем же ошибка? Форма "я вибачаюся" звучит так, как будто человек сам себя прощает.

В украинском языке хвостик "-ся" указывает на себя. Если вы поели вы говорите – "я наївся" или "я виспався". Соответственно, "вибачаюся" означает, что я сама себя извиняю,

– объяснила языковед.

Это калька с русского – "я извиняюсь", где глагол имеет другое значение, но тоже такая формулировка является ошибкой.

В украинском же языке глагол "вибачатися" означает – "просить, чтобы тебя простили", но конструкция "вибачаюся" грамматически неудачная, потому что получается, что действие направлено на себя. Так же, как и вариант – "вибачте мене", о котором писали ранее.

Если извинение касается живого существа, то оно требует дательного падежа и вопроса "Кому?".

Например, "Вибачте мені", "Вибачте брату", "Вибачте сусіду".

Интересно! Глагол "вибачити" происходит от "бачити" – в значении "не замечать вины, не принимать во внимание". То есть "вибачити" – это "отпустить вину, не видеть ее". Отсюда и "вибачте" – просьба не обращать внимания на ошибку.

А если же вы у кого-то просите прощения, то уместнее сказать:

"Вибачте!",

"Прошу вибачення!"

"Даруйте",

"Перепрошую!"

Итак,, выражение "я вибачаюся" – это суржиковая калька, которая противоречит украинской языковой норме. Если мы стремимся к аутентичности, стоит говорить "прошу вибачення", "вибачте" или "перепрошую". Именно эти формы закреплены в словарях и соответствуют культурной традиции.