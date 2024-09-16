Язык является главным идентификатором нации. Чистота формулировок предложений является основой повседневной деловой речи и бытового общения. Это касается как приветствия / прощания, так и извинения. Задумывались ли вы над тем, как правильно его формулировать? Учительница украинского языка Светлана Чернышева в своем тиктоке рассказала, как сказать правильно, передает Образование 24.

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Как правильно просить прощения

Поэтому, выясним! Для извинения употребляем слово "вибач" или "пробач" А еще добавляем лицо или обстоятельство. Часто употребляем или слышим "вибач мене", однако – это неправильно!

Просим прощения правильно: смотрите видео

Если извинение касается живого существа, то оно требует дательного падежа и вопрос "Кому?".

Например, "вибач мені", "вибач сестру", "вибач колегу".

Если речь идет о предмете или ситуации, то вопрос будет "Что?".

К примеру, "пробач гріх", "пробач зраду", "пробач помилку".

Ранее Освіта 24 уже рассказывала о других языковых ошибках при общении.