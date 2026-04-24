В школьной речи часто можно услышать обращение "желающие, к доске". Оно звучит привычно, но, по словам филолога Бориса Антоненко-Давидовича, на самом деле противоречит нормам украинского литературного языка, ведь содержит несвойственную для него форму.

Почему слово "бажаючий" – ошибка?

Проблема заключается в использовании активного причастия "бажаючий". Такие формы с суффиксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч- характерны для русского языка, но не являются типичными для украинского.

Украинский язык избегает подобных конструкций, вместо этого использует другие, более естественные способы выражения. На это обращал внимание писатель и языковед Борис Антоненко-Давидович в своей работе "Как мы говорим".

Он отмечал, что слово "бажаючий" является искусственным и его следует заменять соответствиями, которые соответствуют нормам украинского.

Как правильно сказать на украинском?

Первый вариант – использовать описательную конструкцию. Например, вместо "желающие ответить" следует говорить "те, кто желают ответить" или "кто хочет ответить". Такой вариант является грамматически правильным и понятным.

Второй способ – еще проще и естественнее: заменить слово на прилагательное "желающие". Именно оно лучше всего передает смысл и соответствует нормам литературного языка.

Например:

"Желающие, к доске!"

"Желающие принять участие в экскурсии"

"Приглашаем желающих присоединиться"

Почему это важно?

Правильная речь формирует речевую культуру и помогает избегать распространенных ошибок, которые закрепляются еще со школьных лет. Используя нормативные формы, мы делаем язык чище и естественнее.

Поэтому в следующий раз, когда захотите обратиться к классу или аудитории, стоит выбрать правильный вариант – "желающие" или "кто хочет". И никаких "желающих".

