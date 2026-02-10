Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що до цієї інформації варто підходити з холодним розумом. Але є надія на те, що у ворога зовсім скоро взагалі не залишиться Starlink.

Як Україна може скористатися ситуацією?

Через відключення терміналів управління в бою суттєво змінилося. Воно вже не таке якісне та ефективне, як було раніше. Проблеми у ворога пішли на користь Силам оборони.

Ми можемо говорити, що у нас з'явилося вікно можливостей, наприклад, для проведення контратак. Зараз не кажемо про контрнаступи, бо для цього потрібен ресурс і підготовлені плацдарми, але певні контратаки цілком можливі,

– сказав Сергій Братчук.

Вони допоможуть повернути нам тактичні позиції, покращити їх, можливо, навіть просунутися трохи вперед. Це важливо для того, щоб зламати плани ворога й такий сценарій можна реалізувати, бо зв'язок між бійцями та командирами, суміжними підрозділами – перервався.

Звісно, у ворога є радіозв'язок, але це не така якісна та сучасна модель. Скоріш за все, певні дії, які ми побачимо найближчим часом, пов'язані з технічними проблемами російської армії.

До слова! Військовий Кирило Сазонов зауважив, що відключення Starlink стало катастрофою для ворога, адже окупанти звикли до супутникового зв'язку. Вони використовували його ще з 2023 року, коригували роботу дронів. Після відключення Starlink окупанти навіть знищили свою групу, бо думали, що це українці.

