Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що до цієї інформації варто підходити з холодним розумом. Але є надія на те, що у ворога зовсім скоро взагалі не залишиться Starlink.
Як Україна може скористатися ситуацією?
Через відключення терміналів управління в бою суттєво змінилося. Воно вже не таке якісне та ефективне, як було раніше. Проблеми у ворога пішли на користь Силам оборони.
Ми можемо говорити, що у нас з'явилося вікно можливостей, наприклад, для проведення контратак. Зараз не кажемо про контрнаступи, бо для цього потрібен ресурс і підготовлені плацдарми, але певні контратаки цілком можливі,
– сказав Сергій Братчук.
Вони допоможуть повернути нам тактичні позиції, покращити їх, можливо, навіть просунутися трохи вперед. Це важливо для того, щоб зламати плани ворога й такий сценарій можна реалізувати, бо зв'язок між бійцями та командирами, суміжними підрозділами – перервався.
Звісно, у ворога є радіозв'язок, але це не така якісна та сучасна модель. Скоріш за все, певні дії, які ми побачимо найближчим часом, пов'язані з технічними проблемами російської армії.
До слова! Військовий Кирило Сазонов зауважив, що відключення Starlink стало катастрофою для ворога, адже окупанти звикли до супутникового зв'язку. Вони використовували його ще з 2023 року, коригували роботу дронів. Після відключення Starlink окупанти навіть знищили свою групу, бо думали, що це українці.
Що відомо про обмеження роботи Starlink?
- Українські військові забили на сполох наприкінці січня 2026 року, коли Росія посилила обстріли з дронів, використовуючи супутниковий зв'язок. Так вони обстріляли логістичні шляхи, а під удар потрапив цивільний автобус. У Міноборони взяли ситуацію під свій контроль та звернулися до компанії SpaceX та особисто Ілона Маска.
- Реакція була дуже швидкою. Маск написав, що росіяни не зможуть використовувати Starlink та запропонував Україні додаткову допомогу, якщо вона потрібна. Згодом стало відомо, що термінали окупантів справді перестали працювати. Дозволена робота тільки верифікованих Starlink, які внесені до "білих списків".
- Російські пропагандисти почали брехати нібито проблеми є і в української армії, але це не так. Володимир Соловйов навіть пригрозив "ударами по супутнику" й закликав Трампа "подзвонити Маску та якось вплинути". Наступ та штурмові дії ворога на певних ділянках зменшились.