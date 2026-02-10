Об этом рассказал 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, оценив возможности России по осуществлению крупной наступательной операции. Он предположил, к каким действиям оккупанты могут прибегнуть на фронте весной.

Какой замысел России на Востоке и Юге Украины?

Шарп отметил, что россияне не прекращали наступать на Востоке, в частности в районе Славянско-Краматорской агломерации, Константиновки и Дружковки. А также на Юге – с Востока – в сторону Гуляйполя и с Запада – в сторону Запорожья.

"Замысел России можно трактовать как намерение создать клещи и срезать украинскую линию обороны, которая долгое время была стабильной с центром в Орехове, приблизиться к Запорожью и захватит часть Запорожской области", – заметил он.

К слову. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в течение недели враг осуществляет большие переброски и накопления живой силы и подразделений на Запорожском направлении. До этого подобное россияне осуществляли в районе Гуляйполя. Также они концентрируются в районе Орехова, Васильевки. Это соответствует планам России продвинуться в сторону Запорожья.

Зимой из-за погодных условий или из-за ротации потерь возникают те или иные паузы, но в целом активность россиян не прекращалась. И весной, по мнению военного обозревателя, когда будут благоприятные условия, когда они немного накопят резервов, эта активность может усилиться.

Относительно масштабного наступления, а речь идет о попытке ввести большие силы на узком участке с далеко идущими целями, чтобы осуществить глубокий прорыв или окружение, то исключать этого нельзя. Однако это то, чего российская армия избегала с начала своего наступления осенью 2023 года,

– подчеркнул Шарп.

Одноразовые введения больших резервов, в частности механизированных, – это не то, что умеют россияне в условиях этой войны, когда масштабно применяются беспилотники и артиллерия. Однако они могли бы попробовать это сделать, по его мнению, если бы им удалось нащупать слабое место и организовать прорыв на каком-то участке фронта.

Поэтому разведка должна быть бдительной – нужно следить за накоплением сил, и если это произойдет в месте для масштабной и быстрой попытки наступления, то нужно встретить его соответствующим образом,

– подчеркнул Давид Шарп.

Однако, по словам военного обозревателя, он ждет просто активизации наступательных действий россиян примерно там, где они движутся сейчас. Это может произойти в больших масштабах, чем сегодня, при более благоприятных условиях и с привлечением немного большего количества сил.

Что известно о вероятном наступлении России весной 2026 года?