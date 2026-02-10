Неопытные новобранцы используются для компенсирования потерь. Об этом пишет Financial Times.

Что известно о реальных потерях России?

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, нынешняя тактика России не позволяет достигать существенных результатов на поле боя. Он отметил, что ставка Владимира Путина на постоянное давление вдоль фронта не приводит к оперативным прорывам.

Согласно данным аналитиков, темпы продвижения российских войск на ключевых направлениях составляют лишь 15 – 70 метров в сутки. В отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорится, что это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет.

Общие потери России оцениваются минимум в 325 тысяч погибших. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми или тяжелоранеными.

В то же время аналитическая группа Frontelligence Insight фиксирует рекордный уровень дезертирства в армии России, связывая это с наступательной тактикой без учета потерь.

Латвийская разведка отмечает, что до 70 – 80% потерь с обеих сторон вызваны применением беспилотников. Из-за постоянной угрозы с воздуха эвакуация раненых остается чрезвычайно рискованной.

Несмотря на ежемесячное пополнение армии примерно на 35 тысяч человек, большинство новобранцев только компенсирует текущие потери. Эксперты отмечают, что финансовые стимулы для привлечения наемников постепенно исчерпываются, что затрудняет для России поддержание длительного наступательного давления.

Какие еще потери понесут россияне в войне с Украиной?