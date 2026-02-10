Недосвідчені новобранці використовуються для компенсування втрат. Про це пише Financial Times.

Що відомо про реальні втрати Росії?

За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, нинішня тактика Росії не дозволяє досягати суттєвих результатів на полі бою. Він зазначив, що ставка Володимира Путіна на постійний тиск уздовж фронту не призводить до оперативних проривів.

Згідно з даними аналітиків, темпи просування російських військ на ключових напрямках становлять лише 15 – 70 метрів на добу. У звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) йдеться, що це повільніше, ніж у більшості воєн за останні 100 років.

Загальні втрати Росії оцінюють щонайменше у 325 тисяч загиблих. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових убитими або важкопораненими.

Водночас аналітична група Frontelligence Insight фіксує рекордний рівень дезертирства в армії Росії, пов'язуючи це з наступальною тактикою без урахування втрат.

Латвійська розвідка зазначає, що до 70 – 80% втрат з обох сторін спричинені застосуванням безпілотників. Через постійну загрозу з повітря евакуація поранених залишається надзвичайно ризикованою.

Попри щомісячне поповнення армії приблизно на 35 тисяч осіб, більшість новобранців лише компенсує поточні втрати. Експерти наголошують, що фінансові стимули для залучення найманців поступово вичерпуються, що ускладнює для Росії підтримання тривалого наступального тиску.

Яких ще втрат зазнають росіяни у війні з Україною?