Об этом в эфире Армия TV рассказал командир батальона 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с позывным "Гера".

Читайте также Не только Telegram: в России полностью заблокировали более 10 популярных ресурсов

Удалось ли врагу восстановить связь?

Как сказал "Гера", активность штурмов врага зависит от погоды. Когда туман, дождь или снег, враг имеет возможность осуществить до 10 штурмов. Однако, когда солнечно и ясно, противника очень хорошо видно. Легче наблюдать и уничтожать его FPV-дронами.

Хорошая погода – пока основной вид огневого поражения. А враг продолжает давить и в самом городе, и на флангах. Со стороны Гришино пытаются зайти наши подразделения десантной дивизии, однако это не удается сделать, ведь противник максимально уничтожает и выбивает наших военных.

Командира спросили, как сейчас ситуация с отключением Starlink.

Первые три дня все радовались. Противник не так применял FPV, не применял воздушную разведку. Работали по рации. Были перехваты, где противник докладывал "нет интернета, делайте что-то". Так же пехота их в Покровске не ориентировалась, куда идти,

– рассказал "Гера".

Он отметил, что несмотря на массовое применение FPV-дронов и крылатых ракет в еще больших количествах, враг понемногу восстанавливает связь. Хотя первые дни во вражеских подразделениях царила паника.

Что произошло у врага со Starlink?