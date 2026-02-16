Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець зауважив, що інтенсивність російських атак на деяких ділянках фронту суттєво знизилася після вимкнення Starlink. Така суттєва проблема сталася у них фактично вперше за час повномасштабної війни.

Які ще проблеми виникли в окупантів?

За словами Березовця, ворог зменшив інтенсивність наступальних дій також через суттєве зниження температури та падіння снігу. У зв'язку з цим також зменшилися кількість ударів КАБами.

Бачимо фактичне замороження бойових дій. Але не припинення. Активність ворога зберігається зокрема на Олександрівському та Покровському напрямках. На інших відтинках фронту ситуація нормалізувалася. Далі все буде залежати не лише від погоди, але й від того, скільки ворог накопичить сил на тій чи іншій ділянці фронту,

– зауважив Березовець.

Він додав, що ворог вже починає відчувати нестачу особового складу. До прикладу, за грудень 2025 року окупанти втратили понад 35 тисяч особового складу. Це – найвищий показник за весь час повномасштабної війни.

Зверніть увагу! Зараз Україна працює над тим, аби знищувати 50 тисяч окупантів в місяць. Володимир Зеленський назвав це завдання складним, але реалістичним.

Проблеми росіян через вимкнення Starlink