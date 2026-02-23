Об этом Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале.
К теме Залужный ответил, будет ли участвовать в следующих выборах
Что сказал Залужный о войне и борьбе украинцев?
Украинский посол в Великобритании отметил, что, пытаясь удовлетворить аппетиты очередного агрессора, мир стоит на пороге еще одной войны, которая совсем неизвестно как закончится.
Поэтому есть выбор: стать "Мюнхенскими предателями" XXI века и принять все страдания войны, или останови войну так, чтобы избежать другой,
– написал Залужный.
Справочно! Валерий Залужный сделал аллюзию на Мюнхенское соглашение 1938 года, которое, по сути, стало своеобразным способом умиротворить Адольфа Гитлера от захватнических аппетитов в Европе путем отдачи Третьему Рейху части Чехословакии – Судетской области. Однако это соглашение только усилило аппетиты Гитлера, что вылилось во Вторую мировую войну.
Экс-главнокомандующий ВСУ заметил, что союзникам пока отправлять своих солдат на войну все еще не нужно.
"Пока достаточно хотя бы нашим друзьям проявить волю и показать свое отношение к тому, что вчерашние убийцы украинских детей будут участвовать в Паралимпийских играх. Кстати, каждая катастрофа начиналась после таких Олимпиад, где вроде бы спорт был вне политики", – написал Залужный.
Он также обратился и к украинцам, отметил, что у наших граждан выбора уже нет.
Мы или погибнем, или выживем. Формула выживания проста: продолжать бороться, укреплять экономику и сохранять единство,
– подчеркнул Валерий Залужный.
Залужный дал громкое интервью о войне и коммуникации с Зеленским
Валерий Залужный дал интервью американскому изданию Associated Press. Во время разговора генерал сделал ряд громких заявлений относительно войны и его взаимодействия с Владимиром Зеленским и Офисом Президента.
Так, Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за недостаточного выделения ресурсов со стороны Зеленского и чиновников. По словам экс-главнокомандующего ВСУ, войска были разбросаны по большой территории, что ослабило их ударную силу.
Кроме того, Валерий Залужный рассказал о конфликт с президентом Украины, который начался из-за разногласий в стратегии ведения войны. По словам генерала, одной из причин этого стал рейд СБУ в его офис осенью 2022 года. В Службе безопасности позже на это ответили, что ситуация была прояснена.