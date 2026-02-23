Про це Валерій Залужний написав у своєму телеграм-каналі.
До теми Залужний відповів, чи братиме участь в наступних виборах
Що сказав Залужний про війну та боротьбу українців?
Український посол у Великій Британії наголосив, що, намагаючись задовольнити апетити чергового агресора, світ стоїть на порозі ще однієї війни, яка зовсім невідомо як закінчиться.
Тому є вибір: чи стати "Мюнхенськими зрадниками" XXI століття й прийняти всі страждання війни, чи зупини війну так, щоб уникнути іншої,
– написав Залужний.
Довідково! Валерій Залужний зробив алюзію на Мюнхенську угоду 1938 року, яка, по суті, стала своєрідним способом умиротворити Адольфа Гітлера від загарбницьких апетитів у Європі шляхом віддачі Третьому Рейху частини Чехословаччини – Судетської області. Однак ця угода тільки посилила апетити Гітлера, що виплило у Другу світову війну.
Ексголовнокомандувач ЗСУ зауважив, що союзникам поки відправляти своїх солдатів на війну все ще не потрібно.
"Поки достатньо хоча б нашим друзям проявити волю й показати своє ставлення до того, що вчорашні вбивці українських дітей будуть брати участь в Паралімпійських іграх. До речі, кожна катастрофа починалася після таких Олімпіад, де начебто спорт був поза політикою", – написав Залужний.
Він також звернувся й до українців, зазначив, що в наших громадян вибору вже немає.
Ми або загинемо, або виживемо. Формула виживання проста: продовжувати боротись, укріплювати економіку та зберігати єдність,
– підкреслив Валерій Залужний.
Залужний дав гучне інтерв'ю щодо війни та комунікації з Зеленським
Валерій Залужний дав інтерв'ю американському виданню Associated Press. Під час розмови генерал зробив низку гучних заяв стосовно війни та його взаємодії із Володимиром Зеленським та Офісом Президента.
Так, Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився через недостатнє виділення ресурсів з боку Зеленського та чиновників. За словами ексголовнокомандувача ЗСУ, війська були розкидані по великій території, що послабило їхню ударну силу.
Окрім того, Валерій Залужний розповів про конфлікт із президентом України, який почався через розбіжності у стратегії ведення війни. За словами генерала, однією з причин цього став рейд СБУ в його офіс восени 2022 року. В Службі безпеки пізніше на це відповіли, що ситуація була прояснена.