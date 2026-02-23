Про це Валерій Залужний написав у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Залужний про війну та боротьбу українців?

Український посол у Великій Британії наголосив, що, намагаючись задовольнити апетити чергового агресора, світ стоїть на порозі ще однієї війни, яка зовсім невідомо як закінчиться.

Тому є вибір: чи стати "Мюнхенськими зрадниками" XXI століття й прийняти всі страждання війни, чи зупини війну так, щоб уникнути іншої,

– написав Залужний.

Довідково! Валерій Залужний зробив алюзію на Мюнхенську угоду 1938 року, яка, по суті, стала своєрідним способом умиротворити Адольфа Гітлера від загарбницьких апетитів у Європі шляхом віддачі Третьому Рейху частини Чехословаччини – Судетської області. Однак ця угода тільки посилила апетити Гітлера, що виплило у Другу світову війну.

Ексголовнокомандувач ЗСУ зауважив, що союзникам поки відправляти своїх солдатів на війну все ще не потрібно.

"Поки достатньо хоча б нашим друзям проявити волю й показати своє ставлення до того, що вчорашні вбивці українських дітей будуть брати участь в Паралімпійських іграх. До речі, кожна катастрофа починалася після таких Олімпіад, де начебто спорт був поза політикою", – написав Залужний.

Він також звернувся й до українців, зазначив, що в наших громадян вибору вже немає.

Ми або загинемо, або виживемо. Формула виживання проста: продовжувати боротись, укріплювати економіку та зберігати єдність,

– підкреслив Валерій Залужний.

