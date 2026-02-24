Для атаки наши бойцы применили беспилотники. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что, вероятнее всего, боевую задачу выполнили дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением.
Как удалось уничтожить вражеские вертолеты?
Роман Свитан рассказал, что Ка-52 с юга подтянулся к Орловской области. Там они пытались базироваться в Пугачевке, это аэродром тактического уровня. С Дальнего Востока перемещались Ми-8. Они приписаны к Черниговке, это Зеленый Клин. Впоследствии Ми-8 был перебазирован под Орлов.
Выполнили боевую задачу, вероятнее всего, дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением. Потому что вычленить на аэродромном поле из вертолета можно только под управлением оператора, по крайней мере выполняя боевую задачу,
– объяснил военный эксперт.
По его словам, Украина недавно получила партию достаточно неплохих беспилотников. Они проходят предсерийные испытания и показывают очень хорошие результаты. Дальность – более 200 километров.
Что известно об этой атаке?
Телеграмм-канал "Досье Шпиона" сообщил, что Силы обороны уничтожили российские Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области. Отмечается, что атака состоялась вечером в пятницу, 20 февраля.
Вертолеты были расположены на грунтовом аэродроме, который принадлежит Орловскому аэроклубу организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" (ДОСААФ) России. По данным журналистов, российские военные могут использовать эту площадку как оперативный аэродром для сводного отряда вертолетов,, который должен перехватывать украинские дальнобойные дроны.
Ми-8 принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку, который базируется в Черниговке Приморского края России, а ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" – к составу 16-й бригады армейской авиации, дислоцирующейся в Зернограде Ростовской области.