Для атаки наши бойцы применили беспилотники. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что, вероятнее всего, боевую задачу выполнили дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением.

Как удалось уничтожить вражеские вертолеты?

Роман Свитан рассказал, что Ка-52 с юга подтянулся к Орловской области. Там они пытались базироваться в Пугачевке, это аэродром тактического уровня. С Дальнего Востока перемещались Ми-8. Они приписаны к Черниговке, это Зеленый Клин. Впоследствии Ми-8 был перебазирован под Орлов.

Выполнили боевую задачу, вероятнее всего, дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением. Потому что вычленить на аэродромном поле из вертолета можно только под управлением оператора, по крайней мере выполняя боевую задачу,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, Украина недавно получила партию достаточно неплохих беспилотников. Они проходят предсерийные испытания и показывают очень хорошие результаты. Дальность – более 200 километров.

Что известно об этой атаке?