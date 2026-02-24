Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це погані новини для ворога. Українська ракета могла подолати більш ніж 1500 кілометрів та влучити в ціль.

Читайте також Сильніша за Tomahawk та стійка до РЕБ: що відомо про українську крилату ракету "Фламінго"

"Фламінго" створює проблеми для ворога

За словами Світана, Воткінський завод – це фактично величезна промзона. Щоб повністю зупинити технологічний цикл виробництва ракет, потрібно щонайменше кілька десятків ракет на кшталт "Фламінго".

Однак навіть одне таке попадання створює проблеми ворогу. Фактично Україна наближається до того, аби прийняти на озброєння крилату ракету, яка здатна влучити по цілі на відстань більш ніж 1000 кілометрів.

Вона не лише долає таку відстань, але й доносить бойову частину, яка має приблизно тонну. Це серйозна проблема для окупантів. Є питання щодо кількості ракет. Гадаю, що зараз вона проходить передсерійні випробування. Тобто вже літає, але її "вчать" точно попадати в ціль,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Аналітики розповіли, що удар ракетою припав на корпус №19. Це – гальвано-штамповочний цех. Там виготовляють корпусні елементи ракет, а також – проводять гальванічну обробку деталей.

Не варто забувати й про можливості ворожої ППО. Якщо Україна подекуди знищує 100% російських крилатих ракет, то таке зможе робити й ворог. Тому важливо, аби з часом вдалося масштабувати виробництво "Фламінго". Паралельно варто працювати і над створенням власної балістики. Її значно складніше збивати.

Наступний обов'язковий крок – виробництво балістики. Деякі напрямки на кшталт Москви чи Кримського моста сильно насичені ППО. Там навряд чи зможуть пройти крилаті ракети. Це потрібно пробивати лише балістикою,

– зауважив Світан.

Удар ракетою "Фламінго" міг побити рекорд

Аналітики Defence Express, що удар ракетою "Фламінго" по Воткінському заводу міг побити своєрідний "рекорд" за дальністю бойових пусків крилатих ракет. Сам Воткінський завод розташований орієнтовно на більш ніж 1300 кілометрів від державного кордону України. До цього варто додати ще 100 – 200 кілометрів до відстані пуску.

Попередні "рекорд" належав Росії. 7 жовтня 2015 року ворог запустив ракети "Калібр" по Сирії. Тоді вони подолали відстань у 1500 кілометрів.

Удар по Воткінському заводу: що відомо