Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в ОП.
Коли може закінчитися війна?
Однією з тем розмови президентів стали терміни підписання гарантії безпеки для України.
Окрім цього, за словами джерел, лідери обговорили зустріч української делегації на чолі з секретарем РНБО Рустамом Умєровим з американською командою.
Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами і те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці щодо цього налаштовані серйозно,
– додав співрозмовник видання.
Наразі, за даними джерела, Дональд Трамп і Володимир Зеленський хочуть, щоб війна закінчилася у найближчі місяці.
Важливо! Під час розмови президентів України та США також були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Коли відбудеться наступний раунд переговорів?
Після телефонної розмови із Дональдом Трампом 25 лютого Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд мирних переговорів із Росією та США відбудеться на початку березня.
Водночас деталей майбутньої зустрічі, зокрема точну дату та місце проведення, президент України не повідомив.
За словами Володимира Зеленського, під час попередніх раундів переговорів делегації вже досягли домовленостей майже з усіх ключових питань. Зокрема, наразі відомо, що моніторинг припинення вогню точно відбуватиметься за обов'язкової участі США.