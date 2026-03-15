Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, чи може Росія реалізувати цей сценарій. Також ворог 3 березня намагався прорвати Державний кордон України на Харківщині у районі Зибиного та Круглого, однак Сили оборони не дозволили росіянам здійснити їхні плани.

Чи може Росія здійснити задум зі створення санітарної зони?

Трегубов пояснив, що у противника завдання створити так звану санітарну зону стоїть вже кілька років. Ця територія, глибиною приблизно 20 кілометрів, має захистити прикордонні регіони Росії від ударів українських сил.

Однак це завдання вже технічно застаріле, тому що навіть, якщо теоретично уявити, що російським військам вдалось би створити цю 20-кілометрову санітарну зону, все одно б українська зброя долітала б до території Росії. Зараз українці мають інші засоби ураження. Навіть звичайні дрони сьогодні літають трохи далі,

– пояснив речник Угруповання об'єднаних сил.

Також, на його думку, абсолютно очевидно, що це завдання, яке ставилось кілька років тому і було актуалізовано після операції в Курській області, не є виконаним навіть на значні відсотки.

Росіяни десь контролюють територію на Харківщині, але вони ніде не заглибилися не те, що на 20 кілометрів, вони навіть на 10 кілометрів не зайшли. Здебільшого, як зауважив він, якщо ворог десь і просунувся, то на кілометр, на метри.

"Якщо говорити про Сумщину, то населений пункт Грабовське, який контролюють окупанти, розташований на відстані менш ніж кілометр від кордону. А північний кордон міста Вовчанськ, який можна вважати найбільшим їхнім успіхом в цій операції, – на 4 кілометри від кордону", – підкреслив Віктор Трегубов.

Зверніть увагу! Ворог у грудні взяв під контроль ділянку в районі прикордонного села Грабовське, однак 9 березня, як зазначають аналітики DeepState, він "заліз ще в два населених пункти поряд" – у Попівку та Високе. Також росіяни зайшли у населений пункт Сопич, і ще у червону зону перейшло село Комарівка, що розташоване південніше.

Тому це трохи не той результат, до якого прагнули росіяни за три роки виконання цієї операції. Володимир Путін, на думку речника Угруповання об'єднаних сил, може говорити все, що завгодно, але це завдання вже не є виконаним. Також воно не є адекватним і вимогам часу, адже, навіть якщо вони його здійснять, Бєлгороду краще не стане.

Що відомо про намір ворога щодо буферної зони у прикордонні?