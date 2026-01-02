Українські воїни показали фото зруйнованого російськими загарбниками Куп'янська Харківської області, пише 24 Канал.
Дивіться також Їхні цілі на січень очевидні, – Трегубов розкрив, як діятиме ворог біля Вовчанська і Лимана
Який зараз має вигляд Куп'янськ?
Українські захисники підкреслили, що Куп'янськ колись жив звичайним життям.
Двори з дитячими голосами, магазини, лікарні, школи, маршрутки з ранковими пасажирами. Сьогодні це місто розтрощене і випалене. Не тому, що тут були "військові об’єкти", а тому, що для Росії немає різниці між фронтом і мирною вулицею,
– йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що ворог не воює за правилами, він їх просто не визнає.
"Обстріли житлових кварталів, удари по лікарнях, знищені будинки разом із людьми всередині – це не "помилки" і не "випадковість". Це метод. Це свідомий терор. Росія прийшла не "визволяти" і не "захищати". Вона прийшла знищувати – міста, людей, саме право України існувати", – додали воїни.
Військові показали кадри Куп'янська, який, як зазначили військові, "майже стерто з лиця землі". Бійці 116 окремої механізованої бригади тримають місто.
Який має вигляд Купʼянськ / Фото 116 окремої механізованої бригади
Ситуація на фронті: останні новини
Наприкінці грудня аналітики Deep State писали, що росіяни просунулися поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.
Перед цим там була інформація, що росіяни окупували Званівку, а також просунули поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці.
Станом на ранок 2 січня згідно з даними Генштабу, загалом протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.