Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що останнім часом Сили оборони активізували удари по оперативних тилах ворога. Він зазначив, що по росіянах прилітають не лише безпілотники, але й ракети.

Як Україна перешкоджає діям Росії на фронті?

Роман Світан підкреслив, що атаки по ворожому тилу зупиняють трафік російських резервів на лінії боєзіткнення.

Саме там розміщені основні сили противника, якими він намагається тиснути на наші війська. Тому подібні удари (як по Селидове – 24 Канал) треба посилювати, адже це убезпечує наших військових на лінії фронту,

– сказав він.

Проте схожі атаки по ворожих тилах мають відбуватись по всьому периметру, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках. Все тому, що ворог налагодив там логістику.

Однак, за словами військового експерта, українські удари почастішали. Це підтверджують численні відео та повідомлення, але є і багато ще не оприлюднених випадків.

