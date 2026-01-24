Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Росія значно потужніша в контексті мобілізаційного резерву, ніж Україна. Але ворог також має й певні проблеми з людьми.

Що відомо про втрати Росії?

За словами Жмайла, у 2022 році Росія пішла на так звану "часткову мобілізацію". Однак це створило величезне навантаження на державний апарат та розбалансувало російське суспільство. Далі вони почали буквально купувати своє населення та набирати найманців з Африки, Середньої Азії тощо.

Втрати у ворога зараз більш ніж серйозні. Президент Володимир Зеленський повідомляв про 35 тисяч вбитих та поранених окупантів лише за грудень. Якщо вдасться довести все до 50 тисяч на місяць, то Росії буде непереливки.

Ворог мав амбітний план ще минулого року – сформувати 14 нових дивізій. Однак йому не вдалося їх назбирати.

Сформували не більш ніж половину. У них проблеми з особовим складом, тому вони кидають нових людей на поповнення втрат в наявних підрозділах. Технології дають можливість втримати ситуацію. Тому важливо шукати кошти для українського ВПК,

– зазначив Жмайло.

