Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в последнее время Силы обороны активизировали удары по оперативным тылам врага. Он отметил, что по россиянам прилетают не только беспилотники, но и ракеты.

Как Украина препятствует действиям России на фронте?

Роман Свитан подчеркнул, что атаки по вражескому тылу останавливают трафик российских резервов на линии боестолкновения.

Именно там размещены основные силы противника, которыми он пытается давить на наши войска. Поэтому подобные удары (как по Селидово – 24 Канал) надо усиливать, ведь это защищает наших военных на линии фронта,

– сказал он.

Однако подобные атаки по вражеским тылам должны происходить по всему периметру, в частности на Донецком и Запорожском направлениях. Все потому, что враг наладил там логистику.

Однако, по словам военного эксперта, украинские удары участились. Это подтверждают многочисленные видео и сообщения, но есть и много еще не обнародованных случаев.

Россия страдает от ударов Украины: последние новости