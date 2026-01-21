Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также Опять много часов без электричества: когда будут выключать свет в Одесской области 21 января

Что известно о ночном обстреле Одесской области?

В Одесском районе в результате атаки есть повреждения и разрушения жилых частных домов. Разрушено также складское здание с мебельными изделиями.

К сожалению, во время ночного обстрела один человек пострадал. По предварительной информации, речь идет о 50-летнем мужчине, который получил ранение ноги. Сейчас его госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам Олега Кипера, спасатели оперативно ликвидировали пожары, вспыхнувшие на местах ударов.

Все профильные службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области,

– добавил глава ОГА.

Спасатели показали последствия атаки / Фото: ГСЧС

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Россияне ночью запускали БпЛА: кратко