Пошкоджено й саму будівлю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дивіться також Під ударом – житлові будинки, спалахнули пожежі: вночі росіяни масовано атакували Одещину
Що відомо про обстріл Запоріжжя?
Ввечері 21 січня Росія атакувала "Епіцентр" у Запоріжжі. Удар прийшовся на стоянку ТЦ. Постраждала покрівля будівлі.
Наслідки удару по "Епіцентру" у Запоріжжі: дивіться відео
Наслідки атаки по "Епіцентру" у Запоріжжі
Також був атакований приватний сектор міста, пошкоджено житлові будинки. Попередньо відомо про 1 пораненого.
Пошкодження у приватному секторі Запоріжжя
Запоріжжя було під атаками і попереднього вечора
Ввечері 20 січня Запоріжжя атакували російські БпЛА. Загинуло 3 людини та пошкоджено приватні будинки.
Було пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, згоріли 3 автівки, без світла залишилися майже 1500 абонентів