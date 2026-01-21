Пошкоджено й саму будівлю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Під ударом – житлові будинки, спалахнули пожежі: вночі росіяни масовано атакували Одещину

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

Ввечері 21 січня Росія атакувала "Епіцентр" у Запоріжжі. Удар прийшовся на стоянку ТЦ. Постраждала покрівля будівлі.

Наслідки удару по "Епіцентру" у Запоріжжі: дивіться відео

Наслідки атаки по "Епіцентру" у Запоріжжі

Також був атакований приватний сектор міста, пошкоджено житлові будинки. Попередньо відомо про 1 пораненого.

Пошкодження у приватному секторі Запоріжжя

Запоріжжя було під атаками і попереднього вечора