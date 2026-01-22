Куда направляются вражеские цели, информируют Воздушные силы. Публикуем актуальную информацию об атаке.

Где летят вражеские воздушные цели?

01:19, 22 января БпЛА в направлении Одессы с запада. 01:13, 22 января БпЛА на востоке от Очакова на Николаевщине, курс на север. БпЛА в Одесской области, в направлении Белгород-Днестровского с запада. 01:00, 22 января БпЛА на Сумщине: – на западе от Сум, курс на Ромны. – на востоке от Ромнов, курс на запад. – с востока на Лебедин. БпЛА на юге Днепропетровщины, курс на запад. БпЛА из акватории Черного моря на Одесскую область. 00:39, 22 января БпЛА на Запорожье с юга. 00:37, 22 января БпЛА на востоке от Сум, курс на областной центр.

