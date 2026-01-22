Куди прямують ворожі цілі, інформують Повітряні сили. Публікуємо актуальну інформацію про атаку.
Дивіться також У Дніпрі лунають вибухи: окупанти атакують регіони України безпілотниками
Де летять ворожі повітряні цілі?
БпЛА в напрямку Одеси із заходу. БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ. БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу. БпЛА на Сумщині: – на заході від Сум, курс на Ромни. – на сході від Ромнів, курс на захід. – зі сходу на Лебедин. БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на захід. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину. БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.
БпЛА в напрямку Одеси із заходу.
БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ.
БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу.
БпЛА на Сумщині:
– на заході від Сум, курс на Ромни.
– на сході від Ромнів, курс на захід.
– зі сходу на Лебедин.
БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на захід.
БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.