Куди прямують ворожі цілі, інформують Повітряні сили. Публікуємо актуальну інформацію про атаку.

Де летять ворожі повітряні цілі?

01:19, 22 січня

БпЛА в напрямку Одеси із заходу.

01:13, 22 січня

БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ.

БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу.

01:00, 22 січня

БпЛА на Сумщині:

– на заході від Сум, курс на Ромни.

– на сході від Ромнів, курс на захід.

– зі сходу на Лебедин.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на захід.

БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину.

00:39, 22 січня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

00:37, 22 січня

БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.

