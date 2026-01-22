Куди прямують ворожі цілі, інформують Повітряні сили. Публікуємо актуальну інформацію про атаку.

Дивіться також У Дніпрі лунають вибухи: окупанти атакують регіони України безпілотниками

Де летять ворожі повітряні цілі?

01:19, 22 січня БпЛА в напрямку Одеси із заходу. 01:13, 22 січня БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ. БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу. 01:00, 22 січня БпЛА на Сумщині: – на заході від Сум, курс на Ромни. – на сході від Ромнів, курс на захід. – зі сходу на Лебедин. БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на захід. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину. 00:39, 22 січня БпЛА на Запоріжжя з півдня. 00:37, 22 січня БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.