Об этом сообщают городской голова Борис Филатов и корреспонденты Суспильного.

Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепра объявили ориентировочно в 12:10. В Воздушных силах вскоре после этого сообщили о группе ударных беспилотников, которая двигалась в направлении населенных пунктов Письменное, Авиаторское, Кринички.

Впоследствии там уточнили о движении группы БпЛА в направлении областного центра. Уже около 12:35 в сети появилась информация о том, что в Днепре было громко. Через ориентировочно 3 минуты сообщили о повторных взрывах в городе.

Попали в жилой дом. Все подробности позже,

– написал городской голова Борис Филатов.

Согласно обнародованной информации, в результате атаки возник пожар в двух квартирах.

По состоянию на момент публикации никакой дополнительной информации по этому поводу нет. Ни мэр, ни областная военная администрация не указывали данных о возможном наличии пострадавших или погибших в результате атаки.

Попадание по жилому дому в Днепре: смотрите видео

