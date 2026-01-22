В регионе работают силы ПВО, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Смотрите также Российские БПЛА повредили дома и травмировали людей: где продолжается угроза вражеских дронов

Что известно о вражеской атаке?

Воздушную тревогу для Киевской области начали объявлять ориентировочно в 10:36. Об угрозе предупредили Вышгородский, Броварской и Бучанский районы. Воздушные силы сообщали о БпЛА в Черниговской области.

Они двигались мимо Козелец в направлении Киевской области. Впоследствии там уточнили о беспилотнике, который двигался в направлении Вышгорода с севера. Незадолго после этого в ОВА сообщили о фиксации воздушных целей.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие детали ночной атаки известны?