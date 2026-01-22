Об этом сообщает областная военная администрация. Вражеский дрон попал в многоэтажку.

Смотрите также Содержит уран: "Флеш" предупредил об опасности "Шахеда" с ракетой Р-60

Что известно об атаке БпЛА по Одесской области?

Россияне цинично запустили дроны на Одесский район. Под атакой был жилой массив Черноморска, БпЛА попал прямо между 18 и 19 этажами дома. К счастью, дальнейшей детонации не произошло, но здание получило повреждения.

Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили,

– отметил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Из-за атаки из многоэтажки пришлось эвакуировали 58 человек, среди которых 8 детей.

Вражеский дрон упал, но не сдетонировал в Одесском районе / Фото из телеграм-каналов

Сначала о пострадавших не сообщалось, однако позже стало известно, что один парень получил смертельные травмы. Так жертвой атаки стал юноша 2009 года рождения.

На месте атаки работали все профильные службы.

Где враг совершил атаку недавно?